Vrouwelijke scherpschutter lacht om kogel die vlak naast haar hoofd inslaat

Een opmerkelijke video vanuit de ‘IS-hoofdstad’ Raqqa in Syrie: een jonge vrouwelijke scherpschutter wordt gefilmd als ze haar wapen afvuurt vanaf een balkon. Amper een seconde later zoeft een kogel langs haar hoofd en slaat enkele centimeters verder in de muur in. In plaats van te panikeren, zakt de Koerdische gevechtsdame door haar knieën en begint te lachen.