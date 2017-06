Regen voorspeld, maar niet alle paraplu's welkom op weide van Werchter

De weermannen zijn niet al te positief voor de festivalgangers: ze mogen zich op Rock Werchter verwachten aan vier dagen regen. Dan neem ik mijn paraplu mee, zou je denken, maar die zijn verboden op de festivalweide. Of dat was in eerste instantie toch het geval. Na beraad besliste de politie om bepaalde paraplu's wel toe te laten.

Wie de komende vier dagen op Rock Werchter wil genieten van de beste bands van het moment, moet hun muziek tot zich nemen met een flinke hap regen. De festivalgangers bereiden zich dan maar het best voor door een regenjas of een poncho klaar te leggen. Want een paraplu, daarmee geraak je het festivalterrein uit veiligheidsoverwegingen niet op.

UPDATE: Na overleg met de organisatie worden uitschuifbare paraplu's zonder pin uiteindelijk wel toegelaten.

#RW17 Na overleg met de organisatie worden uitschuifbare paraplu's zonder pin wél toegelaten. pic.twitter.com/mbL7jVRcnE — Belgian Police Event (@BelPoliceEvent) 28 juni 2017

#RW17 Om veiligheidsredenen is het verboden om paraplu's mee te nemen naar @RockWerchter, ongeacht het type paraplu! — Belgian Police Event (@BelPoliceEvent) 28 juni 2017

Onder meer selfiesticks en drones mogen de weide niet op. Wat je nog niet mag meenemen, lees je hier.