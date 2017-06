Cyberaanval doet Mondelez naar pen en papier grijpen

Herentals - Een handgeschreven bericht op een blad uit een cursusblok als foto gepost op Facebook. Zo communiceerde koekjesgigant Mondelez dinsdagavond noodgedwongen met het personeel.

De wereldwijze cyberaanval van dinsdagavond maakte ook slachtoffers in de Kempen. Zo ging bij Mondelez in Herentals, de vroegere koekjesfabriek van LU, het computersysteem plat. Vanaf dan was het behelpen. Omdat mailen niet meer kon werden de medewerkers onder meer via Facebook opgeroepen om het bedrijf telefonisch te contacteren om zo instructies te krijgen.

“Omdat het beheer van de grondstoffen niet door het centrale computernetwerk wordt aangestuurd hebben we sinds de start van de aanval toch nog kunnen produceren”, klinkt het aan de poorten van het bedrijf. “De productie wordt voorlopig apart gezet in het magazijn. Deze producten invoeren in het verdere distributiesysteem kan immers niet.”