Nieuw jaarboek Geels Geschiedkundig Genootschap

Geel - Het Geels Geschiedkundig Genootschap (G.G.G.) heeft een nieuw jaarboek klaar. 'Geschiedenis Geelse landschap' van Frans Emmerechts is een van de vijf bijdragen. De andere artikels zijn 'Over ongewenste politiecommissarissen' door Jos Cuyvers, 'Vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog', 'Een soldatenschool in Geel' door Paul Jans en tot slot 'Over de executie van pastoor Dergent' door Frans Dergent.

Het jaarboek 51-2016 koop je aan voor 20 euro in het stadsarchief, Werft 30. Als je het boek thuis wil laten bezorgen, betaal je ook verzendingskosten.