Wie is de mysterieuze man met wie Rihanna kuste?

Het ziet er naar uit dat Rihanna (29) het momenteel prima naar haar zin heeft met een mysterieuze jongeman. Paparazzi konden haar vastleggen op foto terwijl ze hem aan het knuffelen en kussen was in het zwembad van de Spaanse villa waar ze haar vakantie doorbrengt. Een vakantielief of wordt het toch iets meer? Op sociale media en in de tabloidkranten is het gissen alvast begonnen.

Rihanna is meestal een gesloten boek als het over de liefde gaat en de laatste keer dat we haar met een man zagen, is alweer geleden van de korte relatie met Drake vorig jaar. Toch lijkt het erop dat er een nieuwe vlam in haar leven is.

Volgens entertainmentwebsite TMZ zou ze haar vakantie in Spanje doorbrengen in het gezelschap van een mysterieuze man. Ze lijken het duidelijk prima naar hun zin te hebben, dollen met elkaar in het zwembad en er wordt ook flink wat gekust. Tabloidkrant The Sun meldt ondertussen dat het zou gaan om Hassan Jameel, een Saoedische zakenman die voordien ook al met Naomi Campbell samen was.

Wie het ook moge zijn, de fans van RiRi zijn alvast door het dolle heen. Het regende dan op sociale media ook blije berichten. De hashtag #RihannaHasAManParty was zelfs eventjes trending.

The way my baby ended ISLAMOPHOBIA . Hassan jameel is her new man!!!!!! #RihannaHasAManParty pic.twitter.com/eVjfuwjiVl — Shantanu Singhal (@legendaRIHFENTY) 28 juni 2017

Me: paparazzi are disgusting human beings, celebs have no privacy!

Also me: I need more pics ??#RihannaHasAManParty pic.twitter.com/Ht54gwJrdj — Linda (@LeyAfricana) 27 juni 2017