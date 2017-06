Jongen die verdween bij Vreemdelingenzaken verblijft in Waals centrum

Brahim Bakali, de Marokkaanse jongen die verdween bij de Dienst Vreemdelingenzaken, is in goede handen en wordt professioneel begeleid in een Waals centrum. Dat zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken woensdag in de bevoegde Kamercommissie. Meer details geeft Francken niet.

Brahim Bakali werd in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt omdat hij mogelijk betrokken was bij een diefstal in bende. De politie bracht hem over naar de lokalen van de Dienst Vreemdelingenzaken omdat de jongeman verklaarde dat hij de Marokkaanse nationaliteit had en 9 jaar oud was. Vrijdagmiddag verdween hij uit die lokalen, maar het duurde enkele uren voor zijn verdwijning werd aangegeven. Dat zorgde voor ongenoegen bij onder meer Child Focus. Pas maandagochtend werd Bakali teruggevonden in Brussel.

De jongen wil geen asiel aanvragen in België, omdat hij naar familie in het buitenland wil.