In deze kleur voelen we ons het aantrekkelijkst

In zwart voel je je misschien het slankst, maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat we ons het meest aantrekkelijk en sexy voelen in rood. De volgende keer als je op date gaat, weet je dus wat je te doen staat.

Uit een studie die werd gepubliceerd in de 'European Journal of Social Psychology' blijkt dat mensen die rood dragen de neiging hebben om zichzelf aantrekkelijker in te schatten dan diegene die andere kleuren dragen. Om tot die conclusie te komen, werden de deelnemers aan het onderzoek gevraagd om in ofwel met een blauwe of rode T-shirt in een kamertje met spiegels te gaan zitten. De onderzoekers vroegen hen daarna om zichzelf punten te geven. Vervolgens moesten ze dat nog eens doen, maar dan bij het kijken naar een foto van zichzelf.

Hoofdonderzoeker Anne Berthold van de Universiteit van Zürich geeft in een interview met PsyPost aan dat ze op het idee kwam om dat te onderzoeken toen ze op een studie over het 'rode effect' stuitte. Dat werd in 2014 gepubliceerd en concludeerde dat het dragen van rood of zelfs maar in de buurt zijn van rood je aantrekkelijker maakt voor vreemden. Zodoende blijkt dus nu dat dat niet alleen bij vreemden werkt, maar ook bij jezelf.

Toch maakt Berthold zelf een kanttekening. "Het kan zijn dat het effect van rood niet voor iedereen werkt. Sommige onzekere personen zullen zich misschien zelfs slechter voelen als ze rood dragen, net omdat ze dan meer opvallen en sneller worden beoordeeld."