Vier gratis zomerconcerten aan café De Pelikaan

Boechout - Met een reeks van vier muzikale avonden, telkens op donderdag, willen Mieke Kaniszai (37), uitbaatster van café De Pelikaan, en muzikant Vincent Van Santfoort (21) in juli zorgen voor wat animo en sfeer in hartje Vremde.

“Vremde is stilgevallen”, vindt Mieke Kaniszai. “Er moet hier dringend opnieuw leven in de brouwerij komen. Overal worden zomerconcerten georganiseerd. Waarom zou dat hier, op het vernieuwde dorpsplein in Vremde, niet kunnen? Aan talent in ons dorp en in de directe omgeving is er immers geen gebrek.”

Op 6 juli brengt Vincent Van Santfoort, samen met enkele medestudenten uit Rotterdam, een tribute aan Nirvana. “Onlangs pakte de muziek van Kurt Cobain me opnieuw bij het nekvel", vertelt Vincent. Een week later stapt hij opnieuw op het podium om er met zijn trio covers te spelen. “Voor de echte muziekliefhebbers. Platgecoverde nummers staan niet op het programma.”

Op 20 juli is het dan de buurt aan Christof ­Lagrange uit Vremde. “Hij tekende onlangs een platendeal en staat te popelen om zijn nummers live te brengen”, legt ­Vincent uit. Met zijn muzikale ‘compagnon de route’, Pieter Jan De Paepe (21) uit Vremde, zal Vincent die avond ook nummers brengen van zijn band Rusty Spoon. De reeks zomerconcerten wordt afgesloten door Frank Arras, oprichter van gitaarschool Guitarblast. “Met mijn band Falda Y ­Blusa steken we rocknummers in een Spaans flamencojasje.”

De organisatoren hebben er alvast veel zin in. “Als het een succes wordt, is het niet uitgesloten dat we dit jaarlijks gaan herhalen.” Alle concerten zijn gratis. Aftrap op 6 juli, van 20 tot 22u voor café De Pelikaan in het centrum van Vremde.