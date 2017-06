Alison Van Uytvanck neemt vlot eerste horde in kwalificaties Wimbledon

Alison Van Uytvanck (WTA 98) heeft zich woensdag makkelijk geplaatst voor de tweede ronde van de kwalificaties op Wimbledon.

Op het heilige gras van de All England Club haalde de 23-jarige Van Uytvanck het in twee korte sets van de 19-jarige Britse Gabriella Taylor (WTA 283), die een wildcard kreeg van de organisatoren: 6-0 en 6-2 na 52 minuten. Voor de speelsters was het de eerste onderlinge confrontatie.

In de voorlaatste kwalificatieronde neemt ‘Ali’, het tweede reekshoofd, het voor het eerst op tegen de 22-jarige Britse Katy Dunne (WTA 286), die een wildcard kreeg. Zij schakelde de 20-jarige Servische Ivana Jorovic (WTA 182) uit met 7-5 en 7-5.

Van Uytvanck is de enige Belgische in de kwalificaties bij de vrouwen en probeert zich in Londen voor de vierde keer op rij te plaatsen voor de hoofdtabel. Haar beste resultaat op Wimbledon is een stek in de tweede ronde in 2014.

Elise Mertens (WTA 56), Kirsten Flipkens (WTA 86) en Yanina Wickmayer (WTA 95) zijn rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel.