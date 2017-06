Vanaf zaterdag werken op R2 tussen Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel

Het agentschap Wegen en Verkeer start op zaterdag 1 juli met een grondige vernieuwing van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel. Over een afstand van ongeveer 450 meter wordt het wegdek in beide richtingen volledig opgebroken en heraangelegd. In de rijrichting waar er gewerkt wordt, moet het verkeer over één rijstrook rijden. De werken duren ongeveer twee maanden. Dat meldt Wegen en Verkeer woensdag.

Het wegdek van de R2 en de ondergrond zijn in slechte staat. Dat resulteert in combinatie met het vele zware vervoer in steeds meer putten, scheuren en verzakkingen in het wegdek. Afgelopen jaar moesten er dan ook geregeld dringende herstellingen uitgevoerd worden om deze schade te herstellen, steeds met grote hinder tot gevolg.

Asfalt

Om het probleem structureel aan te pakken, vernieuwt het agentschap het wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel nu grondig. Het beton wordt helemaal opgebroken, de ondergrond wordt verbeterd en er komt een nieuwe wegopbouw in asfalt. In totaal wordt een strook van ongeveer 450 meter vernieuwd in beide rijrichtingen. Behalve herstellingen op de R2 worden ook de op- en afritten van het complex Lillo gedeeltelijk vernieuwd.

Noodzakelijk

Het agentschap verwacht dat de werken veel hinder zullen veroorzaken, voornamelijk tijdens de eerste twee weken van juli en zeker gezien de toegenomen verkeersdruk door de werken in de binnenstad. Er vinden momenteel al talloze werken plaats in en rond Antwerpen. Toch zijn deze werkzaamheden volgens Wegen en Verkeer noodzakelijk. “Het wegdek en de ondergrond van de weg zijn in zeer slechte staat. Niets doen zou betekenen dat we de komende maanden en jaren steeds meer noodherstellingen moeten uitvoeren”, luidt het.

Wegen en Verkeer raadt iedereen aan de R2 in deze periode zoveel mogelijk te mijden, alternatieve manieren van transport te kiezen, of indien dat niet mogelijk is transport zoveel mogelijk te organiseren buiten de spitsmomenten.