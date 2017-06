Lindsay Lohan slaat een nieuwe weg in

Nu Lindsay Lohan (30) het niet meer zo druk heeft met acteren of tijd doorbrengen in een ontwenningskliniek, gooit ze het over een andere boeg. Ze heeft op Instagram zonet aangekondigd dat ze voortaan als lifestyleblogger door het leven zal gaan.

De Kardashians deden het haar al voor en Gwyneth Paltrow lanceerde met haar Goop een succesvol online platform en nu wil dus ook Lindsay Lohan munt slaan uit haar bekendheid. Op haar nieuwe website deelt ze sinds kort exclusieve beelden en verhalen die natuurlijk enkel te bekijken zijn als je er geld voor neertelt, 2,99 euro per maand meer bepaald.

Voor dat geld krijg je wel iets terug. "Ik geef je toegang tot al mijn exclusieve content en vertel je al mijn geheimen en nieuwtjes voor iedereen anders ze te horen krijgt. Je krijgt persoonlijke dagboeken, video updates, exclusieve persoonlijke foto's, mode en beauty tutorials, shoppinggidsen, mijn favoriete producten en nog veel meer", klinkt het.

Hoewel het succes van vroeger uitblijft, heeft ze ondertussen wel de draad van het acteren weer wat opgenomen. Zo zal ze binnenkort te zien zijn in de televisiereeks 'Sick Note'.