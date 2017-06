Man op het nippertje uit rivier gered met helikopter: “Hij zat op amper enkele meters van zekere dood”

Een reddingsteam heeft met behulp van een helikopter een man gered die in een levensgevaarlijke situatie verzeild was geraakt. Hij kon zich in de sterke stroming van South Yuba River in de Amerikaanse staat Californië op het nippertje vastklampen aan een rots. Zo kon hij met veel geluk verhinderen dat hij in een twaalf meter hoge waterval zou belanden.

Het gaat om de 25-jarige Kalani Tuiono uit Nevada. Op luchtbeelden vanuit de reddingshelikopter is onder meer te zien hoe hij op de rots zat terwijl het water rond hem naar beneden stroomde. “Het voelde als een rollercoaster”, vertelde hij achteraf aan Reno Gazette Journal. Een wandelaar die de man zag zitten, verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Na een zoektocht van dertig minuten konden ze de man terugvinden.

Ook vriendin gered

De man ging zaterdag met zijn vriendin zwemmen in de rivier toen het opeens fout liep. Hij kwam terecht in de sterke stroming voor ruim anderhalve kilometer. “Hij kwam meerdere malen onder water terecht”, aldus een verklaring van de California Highway Patrol. “Toen hij nadien op de rots zat, bevond hij zich op amper enkele meters van een zekere dood.”

Een hulpverlener werd naar beneden gestuurd om de man uit de rivier te halen. Terwijl de piloot van de helikopter zo laag mogelijk probeerde te vliegen, zorgde de redder ervoor dat Tuiono in veiligheid werd gebracht. Enige voorzichtigheid was daarbij nodig, aangezien de locatie zich tussen hoge rotswanden bevond.

Daarmee was de reddingsactie echter nog niet afgelopen. Twee uur later moest ook de vriendin van het slachtoffer gered worden. Zij raakte vast op een steile helling nadat ze de stroom van de rivier volgde om haar vriend terug te vinden. “Ze mogen allebei van veel geluk spreken dat ze dit hebben overleefd”, liet het reddingsteam nog weten. Tuiono is het team in ieder geval erg dankbaar. “Er is ongetwijfeld iemand hierboven die ervoor zorgt dat ik in leven blijf’, stelt hij.