Politie waarschuwt voor valse verpleegsters na beroving bejaarde vrouw

Beveren-Waas - Een bewoonster van serviceflats De Beuken in Beveren is beroofd door een valse verpleegster. De vrouw nam de bejaarde dame mee naar haar badkamer voor een zogezegd medisch onderzoek. Ondertussen stal een tweede persoon haar geld en juwelen.

De feiten vonden afgelopen zondag plaats. Een onbekende vrouw was het complex met seniorenwoningen binnengeglipt en had zich voorgesteld als een verpleegster. “Ze vertelde aan een van de bewoonsters dat ze een voorafgaand onderzoek moest komen uitvoeren”, doet OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck het verhaal. “Het slachtoffer wist van geen onderzoek maar liet de vrouw toch binnen. Eens in de kamer werd de bewoonster meegenomen naar de badkamer. Daar moest ze haar blouse losknopen en voerde de zogezegde verpleegster enkele oppervlakkige medische ­handelingen uit. Ondertussen maakte een tweede persoon van de situatie gebruik om de kamer van de bewoonster te doorzoeken. Er werden juwelen en geld meegenomen.”

De bewoonster, die niet alleen kreeg af te rekenen met diefstal maar ook met ongepast gedrag begon na het vertrek van de ‘verpleegster’ onraad te ruiken. Ze belde haar familie op die de diefstal ontdekte. Het slachtoffer was onder de indruk van de gebeurtenissen, maar hield er geen trauma’s of verwondingen aan over.

Videofoon

Voor De Beuken is het de eerste keer dat ze ­te maken krijgt met dergelijke listige vorm van ­diefstal. OCMW-voorzitter Van Esbroeck bekijkt welke maatregelen er kunnen genomen worden. “De centrale toegangsdeur van het complex is overdag tijdens weekdagen gewoon open omdat ook ons dienstencentrum in het gebouw zit. ­Alleen ‘s avonds en in het weekend is de deur gesloten. We moeten misschien bekijken of er geen aparte ingang kan gemaakt worden voor het dienstencentrum. De deurbellen in de inkomhal van de zeventig serviceflats zijn ook alleen maar uitgerust met een parlofoon en niet met een videofoon. Mogelijke moeten we ook daar verandering in brengen.”