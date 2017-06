Zo wil Tommelein Turteltaks vervangen: 10 in plaats van 100 euro per jaar

Brussel - Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) lanceert woensdag zijn voorstel ter vervanging van de Turteltaks. Door de groenestroomquota op te trekken kan de schuldenberg worden gedekt, meent hij. De impact op de factuur van een gemiddeld gezin zou hooguit 10 euro bedragen.

Tommelein beloofde dit weekend al dat er na de vernietiging van de Turteltaks geen nieuwe energieheffing zou komen. Maar de historische schuldenberg bedraagt 2 miljard en daarbovenop moet de Vlaamse regering tot 2030 jaarlijks 1,2 miljard engagementen voor hernieuwbare energie nakomen.

Tommelein zegt woensdag in Het Laatste Nieuws dat de schuldenberg intussen onder controle is. “De jongste maanden hebben energieproducenten massaal groenestroomcertificaten opgekocht, doordat de quota voor groene stroom werden aangepast. Zo veel dat het doorrekenen van de schuld in de distributietarieven en de opbrengsten van de energieheffing in 2016 en 2017, volstaan om die schuld af te betalen.”

Volgens hem zijn de toekomstige engagementen al verkleind door het schrappen van de biomassasubsidies. De rest kan opgevangen worden door de groenestroomquota die de producenten moeten halen, opnieuw aan te passen, luidt het.

Tommelein legt zijn voorstel vandaag voor aan regering en parlement.