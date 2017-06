Schelle - Spelen we binnenkort op café allemaal shuffleboard in plaats van darts, biljart of tafelvoetbal? Als het van Luc Mattens, Stijn Caremans en Luc Gilles afhangt, wordt dit de nieuwe ‘sport’ in de horeca en rusthuizen.

Een kruising tussen sjoelbak, curling en airhockey: dat is shuffleboard. En het is de initiatiefnemers van Shuffletime menens. Ze willen het spel in Vlaanderen bekend en populair maken door toernooien ...