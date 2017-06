Bezoekje aan nieuw museum kost 7 euro

Mechelen - De prijzen voor een bezoekje aan het stadsmuseum in het Hof van Busleyden, dat op 23 maart 2018 de deuren opent, liggen vast. Mechelaars betalen zeven euro, mensen van buiten de stad negen euro.

De gemeenteraad heeft dinsdagavond de tarieven voor het Bourgondisch stadspaleis vastgelegd. Om de prijszetting te oriënteren, vergeleek Musea & Erfgoed Mechelen de tarieven en openingstijden van musea met hetzelfde ambitieniveau.

Onder meer M-Museum in Leuven en het Groeninghemuseum in Brugge werden in de vergelijking opgenomen. Zo komt de stad voor inwoners uit op zeven euro, bezoekers van buiten de stad betalen negen euro. Het verminderde tarief geldt ook voor mensen met een beperking en senioren. Jongeren tussen 12 en 26 jaar betalen vijf euro en houders van een Uitpas twee euro. Wie jonger is dan twaalf mag gratis binnen.

Cultuurschepen Björn Siffer (Groen) wil ook werk maken van speciale acties om de drempel te verlagen. “Ik denk aan initiatieven zoals een Mechelse museumnacht of speciale incentives op de Uitpas”, zegt hij. Met het nieuwe museum mikt het stadsbestuur op 100.000 bezoekers per jaar.