Medicijnenproducent slachtoffer van cyberaanval

Heist-op-den-Berg - Verschillende bedrijven werden dinsdag getroffen door een nieuwe wereldwijde cyberaanval, waaronder ook medicijnenproducent MSD, met afdelingen in Heist-op-den-Berg en Brussel.

Het internationale bedrijf werd slachtoffer van zogenaamde ransomware, waarbij computergebruikers een som moeten betalen om hun bestanden te deblokkeren. Half mei maakte een gelijkaardig virus al slachtoffers.

Bij de verpakkingseenheid van MSD in Heist-op-den-Berg werken ongeveer 750 mensen. In het administratieve en commerciële kantoor in Brussel zo'n 250. Hoe groot de impact is van de IT-problemen bij het bedrijf is nog niet geheel duidelijk. "We monitoren de impact nauwkeurig en volgen de situatie uur per uur op”, zegt communicatieverantwoordelijke Jean-Michel Luyckx.

Ook in Nederland heeft de medicijnenproducent te kampen met problemen door een cyberaanval. In de vestigingen in Oss en Haarlem ligt de productie deels stil. In de Verenigde Staten zou Merck, het moederbedrijf van MSD, het eerste Amerikaanse slachtoffer zijn.

