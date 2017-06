Paalstraat lek als een zeef: Twee ernstige defecten in 12 uur tijd

Schoten -

De Paalstraat was gisteren de hele dag afgesloten als gevolg van een waterlek. Opvallend: de dag voordien was drinkwatermaatschappij Pidpa ook al moeten uitrukken naar de winkelstraat voor een ander lek. Alleen de Bisschoppenhoflaan in Deurne doet slechter. Voor handelaars was het bijna 24 uur behelpen met emmertjes.