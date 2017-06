Brasschaat - Juf Monik Van Dommelen van het Mater Dei Instituut in Brasschaat wordt volgende week 65 jaar. Toch stond ze dit schooljaar nog voor een klas met 31 kleuters van 2,5 jaar. Vrijdag mag ze met pensioen.

Juf Monik uit Ekeren is een fenomeen, zegt directeur Marleen Van Pelt van de kleuterafdeling van Mater Dei. Al 31 jaar geeft ze les in de kleuterschool in Brasschaat. Eerst als vliegende juf tussen Mater ...