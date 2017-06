Trap de zomer af met Summer Kick Off

Herentals - De weersvoorspellingen zijn misschien niet bijster zonnig te noemen, maar dat is voor de schoolgaande jeugd nog geen reden om de zomer knallend in te zetten. Dat kan met de Summer Kick Off.

Op het podium van de Summer Kick Off in het Stadspark geven enkele lokale dj’s het beste van zichzelf, maar er staan ook grotere namen op de affiche zoals dj F.R.A.N.K., Partyshakerz ft. Violinvasion en Freaquency.

Tijdens en tussen de dj-sets kunnen jongeren gratis een airbrush-tattoo laten zetten, gezellig iets drinken, een hapje eten of lekker wegzakken in een van de vele zitzakken. Het park wordt volledig omgetoverd tot een zomerbar.

Ook het nieuwe skateterrein wordt niet vergeten. Lokale skaters tonen er in de loop van de namiddag hun strafste tricks en stunts. Het festival begint om 14u en eindigt om 22u. De toegang is gratis. Summer Kick Off is een organisatie van de jeugdraad in samenwerking met de stad Herentals.