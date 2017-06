Interieur Dit is het huis waarin de tweeling van Beyonce en Jay-Z zal opgroeien

10 slaapkamers, of in andere woorden: slaapkamers genoeg voor iedereen in het gezin om er eentje in het weekend te gebruiken, eentje in de week en eentje voor te behouden voor logés. Om hun pas uitgebreide familie alle ruimte te geven, hebben Beyonce en Jay-Z alles uit de kast gehaald. Voor de 14 badkamers die het huis rijk is, de meterslange ‘infinity pool’ die uitkijkt over de oceaan en het 6.3 are grote domein betaalt het koppel het equivalent van 355.000 euro per maand, want ze huren het huis voorlopig nog.