OVERZICHT. Zoveel wordt er ingebroken in uw gemeente

Voor het vijfde jaar op rij zijn de misdaadcijfers in ons land gedaald. Ook het aantal woninginbraken neemt stelselmatig af, maar in bijna 100 gemeenten werd in 2016 toch meer ingebroken dan het jaar voordien.

Uit de statistieken van de federale politie blijkt dat inbrekers vorig jaar relatief gezien het vaakst toesloegen in Linkebeek. In de gemeente werd in meer dan 3 op de 100 woningen ingebroken.

Herne eindigt met 2,6 inbraken per 100 woningen op de tweede plaats. Kraainem, Beersel en Bever vervolledigen de top vijf. Ook daar kregen meer dan 2 op de 100 woningen in 2016 dieven over de vloer.

Forse daling in Antwerpen

De meeste feiten werden vastgesteld in de grootsteden: Antwerpen (2.719), Gent (1.622) en Brussel (1.241). Toch zijn er dat minder ten opzichte van 2015. Vooral Antwerpen laat een indrukwekkende daling optekenen: daar werden maar liefst 1.083 woninginbraken minder genoteerd dan in 2015.

Helemaal onderaan de rangschikking vinden we de piepkleine gemeente Herstappe terug. Daar werd al voor het vierde jaar op rij geen enkele inbraak genoteerd. Opvallend: ondanks de algemeen dalende tendens nam het aantal inbraken in een aantal gemeenten ook fors toe: Turnhout (+93), Edegem (+69) en Wevelgem (+65) scoren op dat vlak het slechtst.

Hoe zit het in uw gemeente of stad in de provincie Antwerpen? Klik op de kaart voor de gedetailleerde cijfers: