Vrouw vermist nadat ze werd opgeslokt door gigantisch zinkgat

Een Chinese vrouw is na enkele dagen zoeken nog steeds vermist nadat ze vermoedelijk werd opgeslokt door een zinkgat. De slapende vrouw was plots nergens meer te bespeuren toen haar echtgenoot haar zaterdagochtend wilde wekken en het zinkgat in de slaapkamer ontdekte. Reddingswerkers staakten dinsdag hun zoektocht omdat de toestand van het gat te gevaarlijk werd.

De vrouw (45) woont samen met haar echtgenoot en 13-jarige dochter in Loudi, een Chinese stadsprefectuur in de zuidelijke provincie Hunan. Volgens Chinese media ontdekte de echtgenoot haar verdwijning op zaterdagochtend, toen hij zijn slapende vrouw wilde wekken. Eens hij de kamer betrad, zag hij enkel nog een verwoeste slaapkamer en een gat in de vloer van meer dan drie vierkante meter.

Hoewel het bed nog in de kamer stond, had het zinkgat een koelkast en een ventilator opgeslokt en was er geen spoor meer van de vrouw. Reddingswerkers werden in allerijl opgetrommeld en groeven tevergeefs tot op een diepte van 15 meter, maar moesten hun zoektocht staken omdat het zinkgat te gevaarlijk was geworden. De graafwerken van de hulpdiensten veroorzaakten later ook nog de instorting van een nabijgelegen pand.

Harde knal

Volgens experts lag een combinatie van de zware regenval die de regio teistert en de ligging van de huizen aan de basis van het zinkgat. De woningen in die buurt werden gebouwd boven een netwerk van grotten en ondergrondse waterwegen, maar zijn volgens de lokale overheid niet geschikt om in te wonen.

De echtgenoot van de vermiste vrouw verklaarde dat hij zaterdag in de vroege ochtend een harde knal hoorde, maar hij veronderstelde dat er een boom was omgevallen door het slechte weer en negeerde het geluid. Volgens de man was hun tienerdochter op het moment van het drama niet thuis en raakte ze dus niet gewond. Het is voorlopig onduidelijk wanneer de zoektocht naar de verdwenen vrouw verder wordt gezet.