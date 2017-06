Eddy Planckaert voor even burgemeester in Essen

Essen - Op 13 augustus start de laatste rit van de wielerwedstrijd Binckbank Tour in Essen. Ex-wielrenner Eddy Planckaert kwam als ambassadeur de wedstrijd promoten. Hij nam meteen even de burgemeesterstaak op zich.

De BinckBank Tour is de opvolger van de Eneco Tour. De Binckbank Tour is de enige meerdaagse rittenkoers die kan gewonnen worden door klassiek geschoolde renners. Denk dus aan een Van Avermaet, Stybar, Sagan of een Vanmarcke die na zeven dagen koersen de eindoverwinning in de wacht kunnen slepen. De wedstrijd start op 6 augustus met een ploegenvoorstelling in Breda en eindigt met een slotrit die van start gaat op zondag 13 augustus in de gemeente Essen. De renners rijden een lokale ronde in onze gemeente waarna het peloton richting de Antwerpen rijdt.

De 186,3 kilometer lange rit finisht halverwege de Muur van Geraardsbergen. Ex-topwielrenners Eddy Planckaert (59) en de Nederlander Maarten Tjallingii (40) trekken nu door het land met wielerclinics en -presentaties. Gisteren overhandigde Eddy Planckaert, in het bijzijn van zijn echtgenote Christa, de groene BinckBank wielertrui aan de burgemeester van Essen.

Het gemeentebestuur van Essen, vzw Kobie, Golazo en de Molenheidevrienden slaan de handen in elkaar om van zondag 13 augustus een feest te maken.