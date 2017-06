Rampenoefening in omgeving van Heist-centrum

Het politiekantoor in de Kloosterstraat is donderdag vanaf 8.45u moeilijk bereikbaar Foto: Google

Heist-op-den-Berg - In de omgeving van Heist-centrum vindt donderdagochtend een grootschalige rampenoefening plaats. Het politiekantoor in de Kloosterstraat zal daardoor vanaf 8.45u moeilijk bereikbaar zijn.

Campus Vesta, het multidisciplinair opleidingscentrum voor professionele veiligheidstrainingen, kan momenteel nog niet veel concrete informatie kwijt, want ook voor de lokale hulpdiensten moet het scenario nog onbekend blijven. “Een aantal straten rond de berg wordt afgesloten. De omwonenden werden op voorhand per brief op de hoogte gebracht van het feit dat er enige hinder kan zijn. Dat trachten we in elk geval wel tot een minimum te beperken”, luidt het.