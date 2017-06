Toekomst Millegemveld wordt bestudeerd

Ranst - De gemeente moet van de hogere overheid meer werk maken van sociale woningbouw. Omdat het Millegemveld tien jaar geleden door Ranst en Igean is aangekocht om er betaalbare woningen in te planten wilde N-VA raadslid John Oliviers weten of de plannen om er een zestigtal woningen op te trekken nog altijd bestaan.

Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) antwoordde dat er in de voorbije tien jaar nog niets veranderd is. “We hebben dat gebied van 4 ha destijds gekocht samen met Igean voor de som van 1.7 miljoen. Die aankoop deden we om te voorkomen dat privé- investeerders die grond zouden inpikken en verkavelen. We willen er betaalbare woningen laten bouwen maar de open ruimte die zo typerend is voor het karakter van het gebied mag daarbij niet verloren gaan. Er is nu een studie voorgesteld door de Vlaamse Huisvestigingsmaatschappij in samenwerking met Igean om te kijken wat mogelijk is in het gebied. Er moet rekening gehouden worden met het landelijk karakter van Millegemveld en ook het beschermd statuut van de kapel is essentieel. De omgeving van de kapel zal uitgebouwd worden tot een ontmoetingsplek waar het kwalitatieve groen moet behouden blijven. De aanblik van de kapel vanaf het kruispunt van de Groenenbroekstraat en de Schaubroekweg moet behouden blijven. Er dient ook rekening gehouden te worden met de toegankelijkheid van het gebied.. De studie zal ook in samenspraak met de bevolking van Millegem gebeuren en de bewoners worden uiteraard geraadpleegd en geïnformeerd.. Op basis van deze studie kunnen dan beslissingen over het gebied genomen worden.”