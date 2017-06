Gekantelde auto met caravan verspert twee rijstroken E17 richting Antwerpen

Op de E17 richting Antwerpen in Haasdonk is een auto met caravan gekanteld, waardoor twee van drie rijstroken versperd zijn. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de plaats te mijden.

Het ongeval gebeurde iets voor 12.30 uur, enkele honderden meter voor de afrit Haasdonk richting Antwerpen. Om een nog onduidelijke oorzaak kantelde een wagen met caravan, waardoor zowel de linker- en middenrijstrook versperd zijn. “We zagen meteen een file pieken, “ zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Een half uur na het ongeval stond er al zes kilometer file en was het 45 minuten aanschuiven.”

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om uit de buurt te blijven en geeft routeadvies voor het verkeer op lange afstand. Wie van Gent naar Antwerpen moet, rijdt beter via de R4-Oost en neemt dan de E34. Het verkeer van Gent naar Hasselt gaat beter over Brussel en het verkeer van Sint-Niklaas naar Antwerpen neemt best de N16 (Temse brug) en daarna de A12.