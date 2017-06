Quick Step Floors trekt met twee Belgen naar de Tour, ook Stybar mag deze keer mee

Quick Step Floors heeft als laatste zijn selectie bekend gemaakt voor de Tour de France. Philippe Gilbert en Julien Vermote zijn de enige Belgen die hun valies mogen maken, “halve Belg” Zdenek Stybar mag deze keer ook mee nadat hij vorig jaar nog als allerlaatste was afgevallen.

Onze landgenoot Philippe Gilbert, de Duitse sprinter Marcel Kittel en de Ier Daniel Martin zijn de drie speerpunten in de negenkoppige selectie van Quick-Step Floors voor de 104e editie van de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in het Duitse Düsseldorf van start gaat.

Voor de bijna 35-jarige Gilbert wordt het de eerste Tourdeelname in vier jaar. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen is vooral in de overgangsetappes en het heuvelland in de gaten te houden. Martin is dan weer de man voor de bergen en het eindklassement.

Kittel heeft al negen ritzeges in de Tour op zijn palmares staan en krijgt ook dit jaar een stevige sprinttrein ter beschikking, met daarin onze landgenoot Julien Vermote, de Nieuw-Zeelandse tijdritkampioen Jack Bauer, Fabio Sabatini, Tsjechisch kampioen Zdenek Stybar en de Italiaan Matteo Trentin.

De selectie: Jack Bauer (NZL), Gianluca Brambilla (ITA), Philippe Gilbert (BEL), Marcel Kittel (GER), Daniel Martin (IRL), Fabio Sabatini (ITA), Zdenek Stybar (CZE), Matteo Trentin (ITA) en Julien Vermote (BEL)

