Twee jaar effectief voor tien jaar lang seksueel misbruik

Lille / Gierle - Omdat hij zijn dochter ongeveer tien jaar lang seksueel heeft misbruikt, is L.J. (53) uit Gierle (Lille) veroordeeld tot vier jaar celstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

De beklaagde zit sinds 1 maart van dit jaar in de gevangenis op beschuldiging van ernstige zedenfeiten met zijn eigen dochter.

Het misbruik zou in totaal tien jaar hebben geduurd en de laatste feiten dateren van februari van dit jaar. Op dat moment was het slachtoffer al een twintiger.

“Het misbruik kwam aan het licht nadat een familielid hiervan aangifte had gedaan bij de politie”, zei openbare aanklager Patti Broeckx. “De beklaagde kampte niet alleen met een alcohol- en een agressieprobleem, maar hij had ook nog eens een seksuele obsessie.”

Van verkrachting was evenwel geen sprake. In 2009 is de man al eens veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met probatie-uitstel voor slagen aan zijn ex-vrouw. “Hij moest zich laten behandelen voor zijn alcoholprobleem, maar daar veegde hij zijn voeten aan. Net in die periode gebeurde het misbruik”, schetste Patti Broeckx. “Volgens een deskundige, die de man heeft onderzocht, gebruikte hij zijn dochter als een instrument om zich meer man te voelen. De kans op recidive is heel groot.”

L.J. is voor jaren zijn burgerrechten kwijt. De helft van zijn straf is voorwaardelijk. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding betalen van ongeveer 8.500 euro.