VAB waarschuwt: “Grote problemen verwacht op Linkeroever komend weekend door staking én Summerfestival”

Linkeroever - Het komend weekend, zaterdag 1 en zondag 2 juli, wordt zeer problematisch op de weg. Dat voorspelt VAB. “Er zijn duizenden muziekliefhebbers onderweg naar Rock Werchter, Summerfestival en Couleur Café. Bovendien gaat De Lijn staken. Op de Antwerpse Linkeroever bijvoorbeeld is de situatie nu al zeer moeilijk.”

Op Linkeroever vindt komend weekend het Summerfestival plaats. Dit dancefestival lokt zaterdag en zondag zo’n 50.000 bezoekers naar de Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever. De camping gaat open op vrijdag om 10uur en Summerfestival start al op vrijdagavond. “Het publiek van dit festival zijn vooral jongeren tussen de 18 en de 24 jaar”, waarschuwt Joni Junes namens de VAB. “Studenten dus, waarvan een groot deel nog niet over een rijbewijs of eigen auto beschikt en dus aangewezen is op het openbaar vervoer of ouders die hen met de wagen afzetten aan het festivalterrein.”

Sinds de start van de knip op de Antwerpse Leien wordt er echter aan de Waaslandtunnel aan dosering van het aanrijdende verkeer gedaan. VAB vraagt dus snel duidelijkheid van De Lijn, waar de vakbond stakingen plant op vrijdag, zaterdag en maandag. Want een oplossing zou de Park and Ride van Melsele kunnen zijn, die op enkele tramhaltes van Summerfestival ligt.

50.000 jongeren zullen komen feesten op Linkeroever voor Summerfestival.

VAB verwacht zaterdag aanzienlijke verkeersproblemen op Linkeroever en raadt bezoekers van het festival aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen en gebruik te maken van de waterbus en de gratis veerdienst tussen het Steen op de rechteroever en het Frederik van Eedenplein op de Linkeroever.

Werchter

Afgelopen weekend moesten verschillende bezoekers van Werchter Classic al meer dan een uur aanschuiven om de festivalparking af te geraken, maar VAB verwacht ook vanaf vrijdag al ernstige verkeershinder rond het festivalterrein, zeker als De Lijn haar pendeldienst met het festivalterrein niet kan waarmaken.

Momenteel zijn alle chauffeurs die van vrijdag tot en met maandag naar Werchter rijden vrijwilligers en De Lijn krijgt voorlopig signalen dat iedereen die wil werken, kan werken. Er is dus goede hoop op dat ook op dat de pendelbussen naar Rock Werchter zullen uitrijden. Toch verwacht VAB dat vele festivalgangers ‘op veilig’ zullen spelen en alternatieven zullen zoeken om op het festivalterrein te geraken. Vorig jaar was er ook al grote verkeershinder op en rond de parkeerterreinen, en VAB vreest hier dit jaar ook opnieuw voor.