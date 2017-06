Zwijndrecht / Kiel -

Manou Roa Estrada (14) uit Zwijndrecht start in september met haar eigen zwemschool. Niet zomaar een, maar een zeemeerminzwemschool. “Zwemmen met meerminvinnen is minder eenvoudig dan dat het op het eerste zicht lijkt”, vertelt Manou. “Het is niet zomaar wat met de vin in het water slaan. Er is wel een bepaalde techniek. De voeten, knieën en heupen moeten als één bewegen. Eens je de techniek onder de knie hebt, dan volgen de kunstjes onder water.”