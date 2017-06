Zwijndrecht - Manou Roa Estrada (14) uit Zwijndrecht start in september met haar eigen zwemschool. Niet zomaar een, maar een zeemeerminzwemschool. “Het geeft een sierlijk, bijna magisch gevoel”, zegt Manou. “En dat gevoel wil ik ook aan anderen geven.”

In Nederland is de zeemeerminhype compleet. Dit jaar werd het eerste Nederlands Kampioenschap zeemeerminzwemmen georganiseerd, met 75 deelnemers van over heel het land. Niet alleen (jonge) meisjes, maar ...