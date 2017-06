Meer dan een Belg op twee heeft negatieve mening over Europese Unie

Bijna 6 op de 10 Belgen (58 procent) hebben een nogal negatieve mening over de Europese Unie. Dat blijkt uit een door de denktank Chatham House gecoördineerde studie, waarover Le Soir en De Standaard dinsdag berichten. Van de burgers uit tien Europese landen die bevraagd werden, zijn enkel de Grieken en de Fransen negatiever.

De negatieve gevoelens waarvan de Belgen uiting geven zijn walging (35 procent), ergernis, ongerustheid, pessimisme (48 procent) en onbehagen. Volgens Le Soir vertonen zelfs de Britten, die uit de Europese Unie stappen, meer optimisme.

In de studie wordt verder gepeild naar de mening van de Europese burgers over tal van onderwerpen en uitdagingen. “Meer dan de helft van het Belgische publiek heeft negatieve gevoelens over vluchtelingen en asielzoekers”, zegt Alexander Mattelaer, de directeur Europese zaken van het Egmont Instituut. “Dat is zelfs meer dan in Hongarije en in alle andere landen die in het onderzoek werden opgenomen.”

Volgens Mattelaer zijn vooral de resultaten over culturele aspecten merkwaardig. “De doodstraf wordt aanvaardbaar geacht door meer dan de helft van de Belgen, evenveel als in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen. En 64 procent van de Belgen zou voor het stopzetten van immigratie vanuit moslimlanden zijn.”