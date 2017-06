Tijdelijke halte aan keerlus Zuid is klaar

Antwerpen 2018 - Het nieuwe knooppunt voor trams en bussen aan de Brederodestraat in Antwerpen is klaar. De tijdelijke halte komt er omdat een aantal bussen uit het zuiden niet langer tot in het centrum van de stad rijdt door de knip van de Leien.

“Reizigers van de buslijnen 290, 295 en de 500-bundel kunnen gebruikmaken van de nieuwe busperrons aan knooppunt Zuid”, zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn. “Nu het knooppunt helemaal klaar is, stoppen de bussen er in plaats van aan de tijdelijke halte aan de Kielsevest. Doordat de streekbussen stoppen aan knooppunt Zuid in plaats vanop de Rooseveltplaats, verliezen ze geen tijd door de verkeersdrukte in de binnenstad. Dit verhoogt hun betrouwbaarheid richting Rupelstreek en Mechelen.”

Het knooppunt telt vijf busperrons en twee tramperrons. “Om voetgangers vlakbij veilig de straat te laten oversteken, zijn ook twee oversteekplaatsen met een verkeerslicht aangelegd. In de keerlus van de tram is ook een opvangbekken voorzien. Doordat het water bij hevige regenval op natuurlijke wijze kan wegsijpelen in de grond, komt het niet terecht in de riolering”, zegt Van de Vreken.

18 trams per uur

Aan knooppunt Zuid vertrekken per uur achttien trams naar het stadscentrum. Tram 4 (Hoboken - Silsburg) rijdt naar de Groenplaats, trams 8 (Zuid - P+R Wommelgem) en 10 (P+R Schoonselhof - Wijnegem) zorgen voor een verbinding met de Leien en premetrostation Astrid en het oosten van de stad. De trams 8 en 10 maken sinds 6 juni gebruik van de nieuwe premetrotunnel onder de Frankrijklei.