Producent van tractor-onderdelen werft honderd mensen aan

CNH Industrial, een bedrijf dat onderdelen voor tractoren maakt, neemt in Antwerpen honderd extra mensen aan. Dat komt omdat veel tractoren in Zuid-Amerika aan vervanging toe zijn.

CNH Industrial was vroeger beter bekend als Case New Holland. De multinational is in handen van Italiaanse investeerders, en stelt aan de Wilmardonksteenweg in Antwerpen ongeveer 950 mensen tewerk. “47 van hen hebben we pas aangeworven. We zoeken nu nog 53 nieuwe medewerkers”, zegt Kirsten Carlier, hoofd van de personeelsdienst van CNH Industrial in Antwerpen.

“De honderd nieuwe mensen krijgen een contract van drie of zes maanden. Dat contract kan uiteraard worden verlengd. We nemen deze nieuwe mensen aan omdat de wereldwijde vraag naar tractoren stijgt.”

De werknemers in Antwerpen maken onder meer aandrijfsystemen voor tractoren. “Ze worden hier met de hand in elkaar gezet”, zegt Kirsten Carlier. “De aandrijfsystemen worden geëxporteerd naar onze zusterfabrieken in Oostenrijk en Engeland. Daar worden de tractoren verder afgewerkt en worden naar andere landen, onder meer in Zuid-Amerika, vervoerd. Voorts gebruiken we in Antwerpen ook machines om tractoronderdelen te produceren. Het gaat bijvoorbeeld om tandwielen. De producten die met machines worden gemaakt, worden voor 40% uitgevoerd. De rest gebruiken we zelf om aandrijfsystemen in elkaar te zetten.”