Witte Huis waarschuwt voor nieuwe chemische aanval van Assad

‘De VS hebben mogelijke voorbereidingen geïdentificeerd voor een nieuwe chemische aanval door het Assad-regime die waarschijnlijk zou leiden tot de massamoord van burgers, onder wie onschuldige kinderen’, aldus de mededeling van het Witte Huis. Washington herhaalt dat het aanwezig is in Syrië en Irak om te vechten tegen terreurgroep Islamitische Staat, maar ‘dat Assad en zijn leger een hoge prijs zullen betalen indien ze opnieuw een aanval uitvoeren die leidt tot een massamoord’, klinkt het.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley tweette dat ‘elke toekomstige aanval tegen het Syrische volk aan Assad zal worden toegeschreven, maar ook aan Rusland en Iran, die hem steunen bij het doden van zijn eigen volk’.

Any further attacks done to the people of Syria will be blamed on Assad, but also on Russia & Iran who support him killing his own people.