F1-piloot: "Herstarts na de safety car waren extreem gevaarlijk"

Er was heel wat te doen over het incident tussen Hamilton en Vettel tijdens de GP van Azerbeidzjan. Volgens collega-piloot Carlos Sainz waren de herstarts op het Baku City Circuit over het algemeen extreem gevaarlijk, vooral voor de rijders verderop in het rijdersveld. Sainz zou dan ook graag hebben dat er actie wordt ondernemen tegen volgend jaar.

"Het was van heel de race waarschijnlijk het gevaarlijkste, het moment waarop we de herstarts deden," aldus Sainz. "De leiders van de race waren aan het wachten tot de safety car-lijn om te starten en tegelijkertijd gingen ze afwisselend snel en traag. Voor de rijders die achteraan reden en zich nog in de bochten bevonden is het moeilijk om alles goed te zien en in te schatten, er zijn immers muren waar je niet door kan kijken. We rijden dan plots volgas in de zesde of zevende versnelling om vervolgens plots terug te moeten remmen. Het is allemaal erg gevaarlijk."

Volgens Sainz zouden er tegen de race van volgend jaar beter nieuwe regels of bepaalde richtlijnen opgemaakt moeten worden. Sainz denkt bijvoorbeeld aan een regel waarbij de leider van de race verplicht wordt om tegen bocht nummer 16 effectief snelheid te maken en te herstarten.

"Ze zouden tegen volgend jaar moeten overwegen om de leider van de race te verplichten om te pushen. Ik vind dat er een regel moet zijn waarbij de leider voor de zestiende bocht volgas moet gaan. Je kan immers niet constant afwisselen tussen snel en traag, tussen volgas en remmen, dit terwijl er zo'n lang recht stuk is waarbij men denkt dat er dan opnieuw echt gereden zal worden. Plots omhoog schakelen om vervolgens terug te remmen, de herstarts waren waarschijnlijk het gevaarlijkste deel van heel de race."

Ondanks het feit dat hij het gedrag van de leiders van de race gevaarlijk vond geeft Sainz ook ruiterlijk toe dat hij hetzelfde zou gedaan hebben.

"Ik zou waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben indien ik vooraan reed. Het is niet de leider zijn fout, aangezien we allemaal waarschijnlijk hetzelfde zouden gedaan hebben om op het erg lange rechte stuk zoveel mogelijk het effect van de slipstream te beperken. Het is maar een regel waarmee je het allemaal wat veiliger kan maken, zo niet dan zullen er nog incidenten voorvallen," besluit Sainz.

