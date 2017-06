BMC en Bahrain-Merida trekken aan Jürgen Roelandts

De kans is reëel dat Jürgen Roelandts (31, foto) na tien jaar de Lotto-stal verlaat. De Vlaams-Brabander is voor het eerst einde contract, hij ziet een verlengd verblijf zitten, maar beide partijen kwamen nog niet tot een akkoord.

BMC ruikt nu zijn kans. Kopman Greg Van Avermaet gaf na de voorjaarsklassiekers al aan versterking te willen. Zeker nu zijn huidige luxeknecht Daniel Oss dicht bij een overgang naar het Bora-Hansgrohe van Peter Sagan staat en Manuel Quinziato na dit jaar stopt.

Ook Bahrain-Merida trekt stevig aan de mouw van Roelandts. Na zijn zevende plaats in Harelbeke en tiende plaats in de Ronde van Vlaanderen wil kopman Sonny Colbrelli in 2018 succes boeken in de Vlaamse klassiekers. De 27-jarige Italiaan ziet Roelandts als de ideale leermeester. Een surplus is dat de huidige loods van André Greipel ook ingezet kan worden als sprintaantrekker van Colbrelli in de vlakke koersen.