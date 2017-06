Nieuwe KBVB-voorzitter Linard leert Nederlands... via gratis lessen op internet

Gérard Linard, zopas verkozen tot nieuwe bondsvoorzitter, moet geschrokken zijn van de reacties op het feit dat hij alleen Frans verstaat en praat. Hij verkondigde in de Waalse pers dat hij zich al heeft ingeschreven voor een cursus Nederlands. Via het internet dan wel, en gratis op de koop toe. Hij schreef zich in op de site Wallangues.be.

“Ik heb niet de tijd om er mij acht uren per dag mee bezig te houden”, aldus Linard in de kranten van La Capitale. “Maar het is wel de bedoeling dat ik vragen zo snel mogelijk in het Nederlands kan beantwoorden.”