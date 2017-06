Laatste gemeenteraad voor de zomer: “De man in de straat kan dit zielig vertoon niet appreciëren”

Antwerpen - De gemeenteraad van Antwerpen heeft maandagavond afscheid genomen van stadssecretaris Roel Verhaert. Burgemeester Bart De Wever verleende Verhaert de titel van “ere-stadssecretaris”. Verder was er veel onenigheid in de gemeenteraad over de fietsstraten in Borgerhout.

De 65-jarige Verhaert was sinds 1976 aan de slag bij de stad Antwerpen. Hij begon in 2004 als stadssecretaris.

“We nemen afscheid van een man met een grote gedrevenheid en een gedegen visie. Hij kwam ten allen tijde op voor het personeel en voor deze stad”, aldus burgemeester De Wever. Hij verleende Verhaert de titel van “ere-stadssecretaris”. De nieuwe stadssecretaris Sven Cauwelier legde maandagavond de eed af en gaat vanaf september aan de slag.

Afscheid van stadssecretaris Roel Verhaert Foto: Dirk Kerstens

Meer dan 90 agendapunten

De gemeenteraad moest maandagavond tijdens de laatste zitting voor de zomervakantie meer dan 90 agendapunten overlopen.

Op de agenda stond de noodprocedure om de impasse rond de aanleg van een aanschakeling van fietsstraten of rode lopers parallel aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout te doorbreken. Het Antwerpse stadsbestuur wil die aanleggen, maar het districtscollege van Borgerhout wees dit af omdat er onvoldoende maatregelen werden getroffen om onder andere het wagenverkeer te verminderen. Het districtsbestuur wou ook dat er ingrepen kwamen aan de Turnhoutsebaan.

Met deze noodprocedure kunnen vertegenwoordigers van het schepencollege, de gemeenteraad en de districten het dossier weer proberen los te trekken. En als het niet lukt, kan het stadsbestuur de aanleg van de rode loper toch doorduwen.

“Echte oorlogsverklaring”

Groen-fractieleider Wouter Van Besien trok zwaar van leer tegen deze procedure en Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit en Decentralisatie. “Wij zijn voor de fietsstraten, maar er waren nog punten van discussie”, zegt Van Besien. “Dat nu deze procedure wordt opgestart is een atoombom en een echte oorlogsverklaring. U plaatst het mes op de keel van het district. Als schepen van Decentralisatie toont u weinig respect.”

Wouter Van Besien Foto: Dirk Kerstens

“Er moet gekozen worden voor overleg op een volwassen manier en het is van het absolute belang dat er gewerkt wordt aan een veilige fietsinfrastructuur”, aldus Van Besien. Mie Branders van de PVDA+ had het over “een ongeziene arrogantie”. “De stad moet op een volwassen manier omgaan met de districten en opnieuw overleg plegen.”

“De man in de straat kan dit zielig vertoon niet appreciëren”

Filip Dewinter Foto: Dirk Kerstens

Volgens Filip Dewinter (Vlaams Belang) maken het stadsbestuur en het district zich schuldig aan “politiek gekonkel”. “De man in de straat kan dit zielig vertoon niet appreciëren. Hij wil vooral dat veilig fietsen mogelijk wordt.”

Volgens schepen van Mobiliteit Koen Kennis zijn er sinds december 2016 drie formele overlegmomenten geweest met het district Borgerhout. “Ik ging er van uit dat we tot een overeenkomst zouden komen en dat we een voorstel voor een mooi project voor de fietsers in Borgerhout klaar hadden. Vorige week meldde Borgerhout dat hij alle plannen in de vuilbak wilde gooien. Dat is niet verbindend maar polariserend. Die politieke spelletjes zijn niet goed voor de fietsers”, aldus Kennis.

“Geweld tegen hulpverleners totaal onaanvaardbaar”

Er waren ook een achttal mondelinge vragen over recente incidenten in de stad en in de districten Deurne, Wilrijk en Borgerhout. Johan Klaps (N-VA) en Wim Van Osselaer (Vlaams Belang) verwezen naar gewelddadige incidenten tegen de politie in Borgerhout, waarbij onder meer een politiecombi bekogeld werd met eieren. “In bepaalde wijken in Borgerhout is de politie blijkbaar niet welkom. Geweld tegen de politie mag niet getolereerd worden”, aldus Van Osselaer.

BurgemeesterDe Weverbenadrukte dat geweld tegen hulpverleners “totaal onaanvaardbaar” is. Volgens hem is dit soort incidenten alleszins niet nieuw. “In bepaalde periodes is bij een bepaalde bevolkingsgroep niet veel nodig om incidenten uit te lokken. Dat is al 20 jaar aan de gang”, aldus De Wever. De burgemeester voegde eraan toe dat het parket de zaak onderzoekt en dat alle getuigen verhoord worden.