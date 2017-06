Twintiger verliest arm terwijl hij zijn hond probeert te redden, en krijgt er ook nog eens een boete voor

Een hondeneigenaar die zijn hond wilde redden van een krokodil, is zijn arm kwijt nadat die krokodil hem beet. Maar daar bleef het niet bij. De man kreeg op de koop toe ook nog een boete.

Mudit Dandwate (26) uit India was afgelopen zondag zijn hond achterna gelopen toen die in een meer terechtkwam waar meerdere krokodillen zaten, in Ramanagaram in het zuiden van India. Hij probeerde zijn hond te redden, maar kwam zelf tussen de kaken van een van de grote reptielen terecht. Een van de krokodillen sleurde de man bij de linkerarm dieper het water in. Mudit kon zichzelf uiteindelijk bevrijden, maar de krokodil beet wel zijn linkerarm af.

Mudit en zijn hond konden gered worden door parkwachters die de man hadden horen roepen. De twintiger werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is z’n arm kwijt tot aan de elleboog. “Het was niet mogelijk om zijn arm er weer aan te naaien, aangezien het grootste deel werd opgegeten door de krokodil”, zegt dokter Ajith Benedict Rayan, van het Hosmat Hospital waar Mudit naartoe werd gebracht.

Terwijl Mudit in het ziekenhuis lag, kreeg hij nog een tegenslag te verwerken: hij kreeg een boete omdat hij tot aan het meer was gestapt om zijn hond te redden, normaal gezien verboden gebied. Mudit zelf zou aan zijn vrienden gezegd hebben dat hij de waarschuwings- en verbodsborden niet gezien had omdat hij zo snel mogelijk zijn hond probeerde te redden.