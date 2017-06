Start vakantie: De Lijn staakt drie dagen

Vrijdag, zaterdag én maandag rijden er in Vlaanderen vrijwel geen trams of bussen. Uit protest tegen de magere cao-voorstellen van de directie besliste de socialistische ACOD gisteren al unaniem tot actie. ACV Transcom en ACLVB zullen zich vandaag zo goed als zeker bij de stakingsoproep aansluiten. De bonden zeggen hiermee bewust tot na de examens gewacht te hebben.

Sinds maart zitten directie en vakbonden van vervoermaatschappij De Lijn bij elkaar over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 2017-2018. Een ultiem overleg vrijdag jongstleden leverde echter geen resultaat meer op. Prompt deelden de drie vakbonden mee dat ze hun achterban zouden raadplegen.

Gisteren gebeurde dat al bij de socialistische vakbond ACOD TBM, die “unaniem de voorstellen van de directie heeft verworpen”. Wat de achterban van het christelijke ACV Transcom en de liberale ACLVB beslisten, was gisteravond niet duidelijk, maar deze ochtend beslissen de drie nationale secretarissen over een gemeenschappelijk actieprogramma. En dat komt vrijwel zeker neer op een staking bij De Lijn. Het sterk gesyndicaliseerde personeel van de Lijn wil er vrijdag, zaterdag én maandag het blok opleggen.

“Vrijdag was de laatste kans op sociale vrede”, stelt Rita Coeck, algemeen secretaris ACOD TBM. “De militantenvergadering heeft maandag unaniem het voorstel van de directie – in feite de Vlaamse regering – verworpen. Dinsdagochtend gaan we verder afspreken of we tot een gemeenschappelijke vakbondsmededeling kunnen komen. Wij hebben uitdrukkelijk de studenten en jongeren ontzien, want onze stakingsaanzegging werd al op 29 mei ingediend en kon al verstrijken midden juni. We hebben nu gewacht tot na de examens.”

“Betreurenswaardig”

In een eerste reactie zegt algemeen directeur Roger Kesteloot van De Lijn dat de geplande actie “echt betreurenswaardig is”. “Wij geven daadwerkelijk 0,5% bruto loonsverhoging plus 0,5% in een netto bonus gebonden aan een overeenkomst. Met daarbovenop een versterking van het pensioenstelsel. Maar ook een vraag om tegen het einde van het jaar tot een soepeler arbeidsregeling te komen. Als we tegen 2020 als overheidsbedrijf overeind willen blijven, is dat nodig. Het is jammer dat men kortetermijneisen laat primeren op het langetermijndenken.”