Heist-op-den-Berg - Dirigent André Walschaerts nam zondag namens concertvereniging Sinfonia Heist het prestigieuze Gouden Label Symfonisch van Klassiek Centraal in ontvangst in Sint-Niklaas.

Klassiek Centraal is het grootste webmagazine voor klassieke muziekliefhebbers in de Lage Landen. Onder meer door de jaarlijkse Uitreiking Gouden Label groeide het platform uit tot een referentie in het ...