Antwerpen - Het is nog onduidelijk wanneer Rob Van de Velde (N-VA) ontslag neemt als Antwerps schepen. Wellicht wordt hij niet opgevolgd en verdeelt de N-VA zijn bevoegdheden binnen het college.

Het nieuws van uw krant, dat de Antwerpse schepen voor Stadsontwikkeling stopt, kwam maandag als een complete verrassing voor de buitenwereld. “Het was de bedoeling om dit in het najaar in overleg met ...