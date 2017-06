Europese energieministers willen verbruik met 30 procent terugschroeven

Brussel - Tegen 2030 moet de Europese Unie 30 procent energie-efficiënter worden. Daarover zijn de ministers voor Energie het maandag in Luxemburg eens geraakt. De doelstelling moet de Europese Unie helpen om haar beloftes in het kader van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

In Parijs nam de Europese Unie zich voor de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent in te dijken. Om dat te realiseren, moeten de Europeanen niet enkel de uitstoot in de industrie en het transport inperken en meer hernieuwbare energie verbruiken, maar ook besparen op verbruik.

De energieministers leggen de lat nu op 30 procent energie-efficiëntie. Tot 2025 moeten de lidstaten jaarlijks 1,5 procent energie besparen. Vanaf 2026 moeten ze jaarlijks nog 1 procent besparen, maar die doelstelling kan opwaarts herzien worden, indien dat nodig zou blijken.

Eurocommissaris Miguel Arias Canete spreekt van een “aanzienlijke stap voorwaarts”. De maatregel kan volgens hem tot 70 miljard euro bijdragen aan de Europese economie, 400.000 nieuwe jobs opleveren en de gasinvoer uit derde landen met 12 procent verminderen.

Toch had de Spaanse eurocommissaris op meer ambitie gehoopt. Hij moet NU zijn heil zoeken bij het Europees Parlement, dat nog met de energieministers moet onderhandelen over de maatregel en in het verleden een inspanning van 35 tot 40 procent verdedigde.

Ook het akkoord dat de ministers bereikten over de energieprestaties van gebouwen, stemde Canete niet helemaal tevreden. Die gebouwen, goed voor 40 procent van de energieconsumptie, moeten niet enkel energiezuiniger worden, er moeten ook meer oplaadpunten voor elektrische auto’s worden voorzien in de bijhorende parkings.

De Commissie mikte op ruim drie miljoen oplaadpunten, maar met de door de ministers vastgelegde criteria zou de teller volgens Canete blijven steken op 115.000 oplaadpunten. “Dit is niet het juiste signaal”, besloot de Eurocommissaris.

