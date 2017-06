Matthias Schoenaerts toont weer donker kantje in nieuwe Roskam

De filmherfst belooft spannend te openen. Op 4 oktober komt Le Fidèle van de Vlaamse regisseur Michaël R. Roskam in de bioscopen. Aan de gisteren gelanceerde trailer te oordelen, wordt dat een donkere misdaadtragedie met Matthias Schoenaerts in een glansrol.

In de derde langspeler van Roskam – na Rundskop en The Drop – speelt Schoenaerts Gino ‘Gigi’ Vanoirbeek, een man met een duister verleden die verliefd wordt op een beloftevolle race-pilote. Die rol is voor de Française Adèle Exarchopoulos, bekend dankzij het lesbisch drama La Vie d’Adèle.

Gigi probeert zijn geheim voor zijn liefje te verbergen, maar hij raakt almaar dieper in de moeilijkheden. Een kolfje naar de hand van Schoenaerts, die op z’n best is in rollen waarin hij een figuur met verborgen donkere kantjes kan neerzetten. Le Fidèle belooft meteen ook een stevige portie actie met schroeiend rubber, overvalscènes en achtervolgingen.