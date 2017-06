K3 gaat ‘Titanic’ achterna

Na het succes van de albums 10.000 Luchtballonnen, Ushuaia, diverse tv-programma’s en honderden optredens zullen Hanne, Marthe en Klaasje hun allereerste K3-film op gaan nemen: K3 Love Cruise. Studio 100 heeft gisteren voor het eerst de affiche getoond van de nieuwe film die op 13 december in de bioscoop komt. Hoewel Titanic zeker een inspiratiebron was, vinden de opnames plaats op een iets bescheidener schip in Rotterdam. Studio 100 maakt vandaag bekend welke BV’s naast Jacques Vermeire een rol spelen in de nieuwe K3-film.