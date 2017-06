Def Dames Dope zet Antwerpse bank op stelten

Een hele week lang kan je dankzij Qmusic een Foute Artiest winnen op je werk, je school of gewoon in je living. Kim Daman kreeg zonet als eerste winnaar een exclusief optreden van Def Dames Dope in haar bedrijf: Van Lanschot Bankiers in Antwerpen. Het Qmusic-ochtendduo, Sam en Heidi, ging op pad om samen met hen een fout feestje te bouwen en de bankiers klaar te stomen voor de Foute Party op vrijdag 30 juni in Flanders Expo Gent.

Waarom doen ze dit? In aanloop naar het foutste feest van het jaar trekken Qmusic-dj's Sam & Heidi van maandag 26 juni tot en met vrijdag 30 juni door Vlaanderen met heel wat Foute Artiesten zoals o.a. Yves Segers, Wim Soutaer, Bart Kaëll, Def Dames Dope, 2 Fabiola, Liliane Saint-Pierre en De Romeo's. Hun missie: heel Vlaanderen 'proud to be fout' voor de Foute Party op 30 juni. Luisteraars die graag thuis, op het werk, bij de jeugdbeweging of op school een Foute Artiest over de vloer krijgen zoals Kim, kunnen zich nog altijd inschrijven op qmusic.be.