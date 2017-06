Amerikaans Hooggerechtshof blaast noch warm noch koud ivm grondwettelijk recht op wapens

Brussel - Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft maandag geweigerd zich uit te spreken over de vraag of de grondwet iemand het recht geeft in het openbaar een wapen te dragen. Dit heeft het NBC News gemeld.

De hoogste Amerikaanse rechtsinstantie zei niet over te gaan tot een onderzoek van een Californische wet die eist dat iemand “goede redenen” moet hebben om een vergunning te krijgen om een verborgen wapen bij te hebben.

Vijf inwoners van de stad San Diego waren naar een rechtbank getrokken om de interpretatie van de plaatselijke sheriff aan te vechten. Die oordeelde dat een gegadigde een bijzondere nood moest aantonen en dat vergunningen niet enkel op angst zijn gebaseerd.

Een hof van Beroep besliste in juni 2016 dat het Tweede Amendement op de grondwet “generlei het recht beschermt verborgen wapens in het openbaar te dragen”. Staten mogen verbodsbepalingen of voorwaarden stellen.

Terwijl het Hooggerechtshof in 2008 in een verreikend vonnis had gesteld dat de grondwet het recht geeft thuis in de vorm van wettige zelfverdediging een handvuurwapen te hebben, gingen de rechters in meer dan zestig gevallen niet meer in op vragen om de reikwijdte van wetgeving op wapens in het openbaar te onderzoeken. Deze keer dus ook niet.

