Annemie Struyf opvallende kandidate in iconisch tv-programma

Een opmerkelijke verschijning vandaag in ‘De Stoel’, niemand minder dan Annemie Struyf deed er een gooi naar een gratis reisje.

'1000 Zonnen’ mag deze zomer dan wel niet op tv te zien zijn, het onderdeel ‘De Stoel’ is wel een miniprogramma op zichzelf gebleven. Vandaag stond de eerste stoel van het seizoen in Leuven. Naast een massa volk kwam er ook een bekend gezicht opduiken. Reportagemaakster Annemie Struyf probeerde de snelste te zijn en een reis te winnen. Helaas lukte dat niet, maar Annemie was toch erg tevreden, zij het voor een bizarre reden. Als object moesten de deelnemers een tv-afstandsbediening meebrengen. “Ik krijg dat kaske nooit in handen, dus ik ben heel blij dat het me nu eindelijk wel eens gelukt is. Mijn kinderen slaan dat altijd aan, dit was mijn kans.”